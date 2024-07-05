İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olaylar ve sonrasında yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili detaylı paylaşımda bulunurken, güvenli sosyal medya kanallarının kullanılmasını tavsiye etti.KAYSERİ (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de gerçekleştirdiği Türkiye’nin Huzuru Toplantısı kapsamında basın açıklaması yaptı.

Kayseri'deki provokasyon soruşturmasına ilişkin son bilgileri aktaran Bakan Yerlikaya, huzur toplantısında Kayseri özelindeki terör, asayiş, düzensiz göçmen, organize suç örgütleri, uyuşturucu, suç ve suçlulara yönelik son 1 yılın verilerini değerlendirdiklerini belirtti. 30 Haziran günü, Kayseri’de yaşanan çirkin olaya dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "Bunun üzerine Kayseri’de bazı eylemler meydana geldi. Bu olaylar sonrası 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13’ü tutuklandı, 145’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Dikkatlerinize sunuyorum: Kayseri’de gözaltına alınan şahıslardan 468’inin 50 farklı suçtan adli kaydı bulunuyor. Bu suçlar arasında göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit-hakaret, uyuşturucu, mala zarar verme, Dolandırıcılık ve şantaj gibi suçlar da var. Türkiye genelinde ise benzer olaylar nedeniyle Toplam 1.065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28’i tutuklandı; 187’si hakkında adli kontrol kararı verildi" diye konuştu.

Detaylı verileri paylaşan Bakan Yerlikaya, ayrıca güvenli sosyal medya kanallarının kullanılmasını tavsiye etti.

Bakan Yerlikaya, milli menfaatlerimiz doğrultusunda; kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak düzensiz göç ile aralıksız mücadele ettiklerini, etmeye de devam edeceklerini söyledi.