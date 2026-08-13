Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin birçok hayırseverle Selçuklu Mahallesi'nde yapımını tamamladığı mimarisi ve butik yapısıyla oldukça dikkat çeken Hayrat Camii yarın ibadete açılıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Geleneksel mimarisi ile bölgenin çehresine ayrı bir güzellik katacak olan caminin açılış programına tüm Kayserilileri davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Mahallelerimize okullardan sağlık merkezlerine, kütüphanelerden sosyal tesislere, parklardan kentsel dönüşüme kadar birçok hizmeti kazandırdık. Rekor sayılacak birçok yatırımımızı hayata geçirerek ihtiyaçları bir bir gideriyoruz. Yine bu kapsamda 170 kişi kapasiteye sahip Hayrat Camii'mizi Selçuklu Mahallemize kazandırdık. Ayrıca 100 kişilik avlusu da sosyal bir alan olarak kullanılabilir. Mimarisiyle butik yapısıyla çok şirin güzel bir cami ortaya çıktı. Umarım cemaati de bol olan bir cami olur. Aile yapımızı korumamız için bu camilerimiz çok önemli. Yarın saat 12.00'de yapılacak olan açılış törenimize tüm hemşehrilerimi bekliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Melikgazi'mize ve Selçuklu Mahallesi sakinlerimize yeni camimizin hayırlı olmasını dilerim.' dedi.