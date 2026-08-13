Kişisel Verileri Koruma Kurulu, sadakat kart sahibi müşterilerin cep telefonu veya kart numarasının üçüncü kişilerce kullanılmasına ilişkin getirilen yeni kurallara uyum süresini uzattı. Veri sorumluları için tanınan süre 28 Şubat 2027'ye kadar uzatıldı.

ANKARA (İGFA) - Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sadakat kart uygulamalarında kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemede süre uzatımına gitti.

Kurulun 22 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/1491 sayılı kararı, bugün Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararla, 28 Şubat 2026'da yürürlüğe giren 'Sadakat Kart Üyeliği Bulunan Bir Kişinin Cep Telefonu Numarasının veya Sadakat Kart Numarasının Üçüncü Bir Kişi Tarafından Alışveriş Esnasında Kullanılması Hakkında İlke Kararı' kapsamında veri sorumlularına tanınan 6 aylık uyum süresi uzatıldı.

Söz konusu düzenleme kapsamında, sadakat kart sahibinin cep telefonu veya kart numarasını kasa görevlisine bildirmesiyle yapılan alışverişin gerçekten kart sahibinin bilgisi ve rızası dahilinde gerçekleştiğinin doğrulanabilmesi için doğrulama mekanizmalarının oluşturulması ve gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması öngörülüyor.

İlk kararla 28 Ağustos 2026'da sona ermesi planlanan uyum süresi, sektörden gelen talepler doğrultusunda 28 Şubat 2027'ye kadar uzatıldı.