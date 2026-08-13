Nükleer Düzenleme Kurulu, üretimi 15 günden kısa süren bazı ekipmanların testlerinde akreditasyon şartını esnetti. Kararla, belirli koşulların sağlanması halinde testlerin akredite başka bir kuruluşun gözetiminde yapılmasının önü açıldı.

ANKARA (İGFA) - Nükleer Düzenleme Kurulu, nükleer tesislerde kullanılacak bazı ekipmanların test süreçlerine ilişkin yeni bir karar aldı.

Kurulun 6 Ağustos 2026 tarihli ve 2026-34/2 sayılı kararıyla, kuruluş, tedarikçileri ve alt tedarikçileri bünyesinde ilgili test metodunda akredite laboratuvar bulunmaması durumunda, üretimi 15 günden kısa süren ekipmanların testlerinde akreditasyon şartı aranmayabilecek. Bunun için testlerin, ilgili metotta gerekli altyapı ve yetkinliğe sahip, TS EN ISO/IEC 17025 veya eşdeğer standarda göre akredite başka bir kuruluşun gözetiminde gerçekleştirilmesi ve raporlanması gerekiyor.

Ayrıca test sonuçlarının, ürünün tip testi raporundaki değerlere ve ilgili imalat standardında belirtilen tolerans sınırlarına uygun olması şartı aranacak.

Uygulama, kuruluşun bu kapsamda Nükleer Düzenleme Kurumuna yapacağı başvurunun uygun bulunmasına bağlı olacak.