Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde baca, yağmur suyu ızgaraları ve asfalt bakımını kapsayan çalışmayla ulaşım konforunu artırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ana arterlerinden mahalle yollarına kadar ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla yol bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki Zincirlikuyu Caddesi'nde çalışma gerçekleştiren A Takımı ekipleri, baca ve yağmur suyu ızgaralarının bakımından asfalt yenilemeye kadar güzergâhı baştan sona elden geçirdi.

A TAKIMI'NDAN A KALİTE ÇALIŞMA

Şehrin yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için sahadaki mesaisini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zincirlikuyu Caddesi'nde kapsamlı bakım çalışması gerçekleştirdi. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ekipleri, güzergâh boyunca ulaşım konforunu etkileyen noktaları belirleyerek çalışma başlattı.

36 BACA YOLLA AYNI SEVİYEYE GETİRİLDİ

Cadde boyunca ilerleyen ekipler, araçların geçişi sırasında hissedilen kot farklılıklarını ortadan kaldırmak için 36 bacada yükseltme çalışması yaptı. Bacaların yol yüzeyiyle aynı seviyeye getirilmesiyle güzergâhta daha düzenli bir sürüş zemini oluşturuldu.

YAĞMUR SUYU IZGARALARINA BAKIM

A Takımı'nın cadde üzerindeki bir diğer çalışma noktası yağmur suyu ızgaraları oldu. Ekipler, bakım ihtiyacı bulunan 10 yağmur suyu ızgarasını tek tek onararak yeniden kullanıma uygun hale getirdi. Böylelikle caddenin yalnızca görünen yüzü değil, yolun işleyişini tamamlayan unsurları da elden geçirildi.

BOZULAN NOKTALAR ASFALTLA BULUŞTU

Baca ve ızgara çalışmalarının ardından yol yüzeyindeki bozukluklara geçildi. Tespit edilen noktalara asfalt çalışmasıyla müdahale edilerek caddedeki bakım süreci tamamlandı. Toplam 24 personel ve 4 iş makinesiyle yürütülen çalışma sonunda Zincirlikuyu Caddesi daha düzenli ve konforlu bir görünüme kavuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yolculuklarını daha rahat hale getiren bu dokunuşları kent genelinde sürdürüyor. A Takımı da ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşarak yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için sahadaki çalışmalarına devam edecek.