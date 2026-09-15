Bursa'da İnegöl Belediyesi, Alanyurt Yeni Mahallede 2100 m2 alan üzerinde semt sahası, 13 araçlık otopark ve yeşil alandan oluşan bir sosyal donatı alanını bölgeye kazandırmak için çalışmalara başladı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, Yeni Mahallede İlayda ve Aktaş Sokaklar arasında bulunan 2100 metrekarelik alanda bölgeye yeni bir sosyal donatı alanı kazandırıyor. Çok amaçlı semt sahası, otopark, yeşil alan ve sert zemin yürüyüş ve oturma alanlarıyla her yaşa hitap edecek projenin uygulamasına başlandı.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ekim ayına kadar tamamlanması hedeflenen semt sahasının devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Taban, 'Yeni Mahallede semt sahası ve otopark uygulamamız devam ediyor. İlayda ve Aktaş sokaklar arasında bulunan bir alanda yapılıyor çalışma. Toplamda 2100 m2 alanda projelendirildi. Burada mini bir semt sahası var. Şu anda kısmen zemin ve yan duvar uygulamaları gerçekleştirildi. Yine burada 13 araçlık otopark alanımız var, 600 metrekare yeşil alan ile 800 metrekare sert zemin oturma ve tretuvar alanları yer alıyor. Burada çalışmamız Ağustos ayında başladı ve devam ediyor. Eylül ayı sonuna kadar da tamamlamayı hedefliyoruz' dedi.

Proje detaylarından da bahseden Başkan Taban, 'Proje kapsamında alanda tel çit uygulaması olacak. Ağaçlandırma çalışmalarımız olacak. Çeşitli yetişkin ağaç dikimleri yapılacak. Alanda aydınlatma çalışmalarımız olacak. Burada da solar enerji aydınlatmaları kullanılacak. Bu sayede elektrik tüketimi konusunda daha tasarruflu ve çevre dostu olması sağlanacak. Aydınlatmalar da gece 22.00 itibariyle kapanacak şekilde programlanacak. Bu sayede alanın geç saatlerde kullanımı ve çevreye rahatsızlık verilmesi engellenmiş olacak' açıklamalarında bulundu.