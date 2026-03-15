Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler doğa için fidan dikti. Dumlupınar Mahallesi'nde akçaağaç fidanları toprakla buluştu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından Orman Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler hem ağaç dikmenin heyecanını yaşadı hem de doğanın korunmasına yönelik farkındalık kazandı. Dumlupınar Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta yer alan yeşil alanda düzenlenen etkinliğe katılan Şehit Sıtkı Şen İlkokulu ve Hasan Güney Ortaokulu öğrencileri, akçaağaç fidanlarını toprakla buluştururken büyük bir mutluluk yaşadı.

Etkinlik boyunca keyifli anlar yaşayan çocuklar, ağaç dikmenin önemine dikkat çekmek amacıyla yanlarında getirdikleri dövizlerle de poz verdi. 'Ağaç Varsa Hayat Var' mesajı veren öğrenciler, doğaya sahip çıkma konusunda örnek bir duyarlılık sergiledi.

Fidan dikimi ile çevre bilinci yükselen çocuklar, aynı zamanda doğaya katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı. Nilüfer Belediyesi tarafından Orman Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda toplam 29 akçaağaç fidanı toprakla buluşturuldu.