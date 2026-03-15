Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği anlamlı etkinlikte engelli çocuklar, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 105. yılı ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı anısına sahne aldı. Ay-yıldız koreografisi, piyes ve türkülerle izleyenlere duygu dolu anlar yaşatan program, milli birlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

BURSA (İGFA) - Engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlama amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile anlam dolu bir etkinliğe imza attı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 105. yıl dönümü ile Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda engelli çocuklar ve bireyler sahne alarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Milli birlik ve beraberlik ruhunun güçlü bir şekilde hissedildiği etkinlikte engelli çocuklar, özel olarak hazırladıkları anlamlı gösteriyle büyük beğeni topladı. Program kapsamında çocuklar, ellerinde taşıdıkları ay ve yıldız figürleriyle Türk bayrağını sembolize eden koreografik bir gösteri sergiledi. Sahnedeki görüntüler izleyenlere hem gurur hem de duygu dolu anlar yaşatırken, salonu dolduran vatandaşlar çocukları uzun süre alkışladı. Etkinlikte aynı zamanda tarih ve vefa duygusunun güçlü bir anlatımı da sahnelendi.

Engelli bireyler tarafından hazırlanan ve Çanakkale Zaferi'nin ruhunu yansıtan piyes, izleyicilerden tam not aldı.

Piyeste, vatan uğruna verilen mücadele, fedakarlık ve kahramanlık duyguları etkileyici bir şekilde anlatıldı. Program, müzik dinletileriyle devam etti. İbrahim Parlak ve Berfin Özdal, seslendirdikleri türkülerle izleyenlerin yüreğine dokundu. Duygu dolu eserler eşliğinde salonu kaplayan atmosfer, milli değerlerin ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birini ortaya koydu.

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, göreve geldikleri ilk günden itibaren büyük bir motivasyonla çalıştıklarını kaydetti. Başkan Koca, 'Eğitimde, istihdamda, kültürel, sporsal faaliyetlerde Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın destekleriyle çalışmalarımıza adım adım devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu akşamın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde Osmangazi Engelliler Meclisi olarak 17 ilçemizin her birinde engelli bireylerin hayatın her alanında sadece aktif olabilmeleri değil, söz sahibi de olabilmeleri adına büyük bir motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Eğitmeni H. Ece Küçük ise, 'İstiklal Marşı, bir milletin bağımsız yaşama kararlılığının güçlü bir ifadesidir. Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a, bu eşsiz eseri bizlere miras bıraktığı için sonsuz rahmet diliyoruz. 18 Mart ise tarihimizin en büyük destanlarından biridir. Cesaret, fedakarlık, birlik olmanın ne demek olduğunu dünyaya gösterdiğimiz bir gündür.' diye konuştu.