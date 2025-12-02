Kayseri Talas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne sayılı saatler kala, yalnızca bir okulun kapıları değil, pek çok ailenin kalbinde yıllardır beklenen bir umut penceresi aralanıyor. Talas Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin hayatına ışık tutacak bu özel günde, toplumun kalbine dokunan güçlü bir iyilik adımını daha hayata geçiriyor.

KAYSERİ (İGFA) - Hazırlıkları tamamlanan Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. ve II. Kademe), her çocuk için bir 'umut bahçesi', her aile için bir 'nefes' olacak şekilde tasarlandı. Modern yapısı, sıcak atmosferi ve özel eğitim anlayışıyla bu okul, Kayseri Talas'ın merhamet dolu yüzünü yansıtan bir değer haline geliyor.

Bu eser yalnızca bir bina değil sevginin gücünü, sabrın emeğini ve birlikte daha güçlü olmanın anlamını taşıyan bir sosyal belediyecilik örneği olarak şimdiden yüreklere dokunuyor.

'ONLARIN MUTLULUĞU, BİZİM EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZDUR'

Açılışın heyecanı her dakika artarken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, duygularını şu sözlerle ifade etti:

'Özel gereksinimli evlatlarımızın her biri bizim başımızın tacıdır. Onların yüzünde açan bir tebessüm, ailelerinin kalbine dolan bir huzur bizim için tarif edilemez bir mutluluktur. Bu okul sevginin, fedakârlığın ve umut dolu yarınların kapısıdır. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı ve yüreğe dokunan günde yanımızda görmekten büyük onur duyarız.'

HAYIRSEVERE TEŞEKKÜR

Başkan Yalçın, okulun ilçeye kazandırılmasında büyük emeği bulunan hayırsever iş insanı Yunus Büyükkuşoğlu'na da özel bir teşekkür iletti:

'Böylesine anlamlı bir eseri Talas'a kazandıran kıymetli hayırseverimiz Yunus Büyükkuşoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Bu okul, sadece özel gereksinimli yavrularımıza değil, tüm şehrimize umut ve iyilik dağıtacak kalıcı bir miras olacaktır. Kendilerinin bu hassasiyeti, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir.'

TÖREN PROGRAMI

Bu özel ve anlamlı açılış töreni, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te, Talas'ın Şehit Komandolar Caddesi'nde, 447 numaralı bina yanında bulunan Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde gerçekleştirilecek.

Şehir protokolünün katılımıyla gerçekleşecek