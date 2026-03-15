Help Yetim organizasyonu, Afrika'daki ihtiyaç sahibi aileler ve yetim çocuklar için yürüttüğü insani yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Organizasyon, özellikle Nijerya'nın Kano bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla binlerce kişiye ulaştı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Help Yetim Genel Başkanı Cahit Ataş'ın katılımıyla Kano'da yapılan program kapsamında 600 aileye zekat yardımı ulaştırılırken, 5 bin kişilik iftar sofraları kuruldu. Ayrıca 200 aileye kurban eti yardımı yapıldı. Bölgede bin aileye bir ay yetecek gıda kolisi dağıtılırken, 500 yetim çocuk için giydirme projeleri de hayata geçirildi.

Yardım organizasyonunun en yoğun noktalarından biri, yetimhane bahçesi oldu. Yetimhane bahçesinde binlerce kişilik iftar sofraları açılarak ihtiyaç sahipleri aynı sofrada buluşturuldu. Zekat yardımları ise okul bahçesinde toplanan ailelere ulaştırılarak dağıtımlar planlı şekilde gerçekleştirildi.

Help Yetim'in yardım ağı yalnızca Kano ile sınırlı kalmadı. Organizasyonun Afrika genelinde 9 ülkede yardım çalışmaları yürüttüğü, toplamda ise 21 ülkede faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Help Yetim Başkanı Cahit Ataş, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, yardım faaliyetlerinin yalnızca temel ihtiyaçları karşılamakla sınırlı olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti: 'Bizim için önemli olan sadece bir koli ya da bir öğün değil; insan onurunu koruyarak, yetimlerin ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduğumuzu hissettirebilmek. Kano'da zekat, iftar, kurban eti ve gıda kolisi destekleriyle binlerce kardeşimize ulaştık. Bu iyilik hareketini Afrika'da ve ihtiyaç olan her coğrafyada büyütmeye devam edeceğiz. Destek veren tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum.'

İç savaştan kaçarak geldiği Kano'da beş yetim çocuk annesi Ummugülsim Davut Help Yetim yetkililerine teşekkür ederek kendilerine yardım gönderen Türk Müslümanlara ve Türkiye için dua etti.