Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, CNN Türk’e canlı yayın konuğu oldu. Büyükakın, camilerin SGK borcu karşılığında devredilmesi gibi şeyin kesinlikle yalandan ibaret olduğunu söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, CNN Türk’e canlı yayın konuğu oldu.

Başkan Büyükakın, katıldığı yayında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Kocaeli Büyükşehir’in borcu üzerinden atılan iftiralar hakkında konuşan Büyükakın, “Kesinlikle yeni bir yalandan ibaret maalesef. Mevzu bir türlü kapanmıyor. Önce ‘Türkiye’nin en borçlu belediyesi’ dediler. Biz defalarca anlattık. Hazineye olan borçla belediyelerin toplam borcu arasındaki farkı ifade ettik. Belediyelerin borçları sadece hazine borcundan ibaret değildir. Başka borçları da olabilir. ‘Biz en borçlu belediye değiliz, hazine borcumuz da CHP’li belediyenin Yuvacık Barajı borcu’ dedik. Defalarca anlattık" dedi.

“İSPATLAYIN DEDİM, İSPATLAYAMADILAR”

En borçlu belediyelerin kimler olduğu, toplam borçları vs. açıklandıktan sonra bu yalana başvurmaktan vazgeçtiklerini belirten Başkan Büyükakın, "Ardından yine geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin konserleri gündeme geldi. Sayın Özgür Özel çıktı ve dedi ki ‘Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 198 milyon TL’ye sanatçı getirdi’. Ne gelen sanatçının adı vardı, ne geldiği yer vardı, ne tarih vardı... Hiçbir şey yoktu. Çıktık dedik ki ‘böyle bir şey olmadı, bu doğru ise ispatlayın ben ertesi gün istifa edeceğim. Bu görevde durmayacağım’. Bunu da ispatlayamadılar" diye konuştu.

“İNSANIN GÜLESİ GELİYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin camileri SGK’ya sattı iddialarına yanıt veren Başkan Büyükakın, "Bakın insanın gülesi geliyor. SGK’nın bu borç yapılandırmalarıyla ilgili bütün düzenlemeleri 5510 Sayılı Kanuna göre yapılıyor. O kanunda da bu borç yapılandırmalarında karşılık olarak kabul edilebilecek olan gayri menkullerin nitelikleri falan belli. Usuller belli. Hiçbir şekilde tek bir cami SGK borcu karşılığında Çalışma Bakanlığı’na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından devredilmemiştir. Bu koskoca bir yalandır. En zor olan da şu; insanın yapmadığı bir şeyi anlatması. Konserde olduğu gibi. ‘Konser yaptı’ dediler ve geçtiler. Biz yapmadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda da ‘SGK’ya camileri sattı’ yalanını izah etmeye çalışıyoruz. Maksatları şu; böyle kalsın akıllarda, insanlar bu konudan dolayı şüphe duysunlar. Haksızlık yapılıyor algısı pekişsin istiyorlar" diye konuştu.