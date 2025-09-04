Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Derneği anlamlı bir programda buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği iş birliğiyle şehit yakınları ve gazilere yönelik psikososyal destek programı düzenledi. Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılara travmayla başa çıkma yolları anlatıldı; birlik ve dayanışma duyguları pekiştirildi.

TRAVMA İLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI ANLATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehit yakınları ve gazilere verdiği desteği sürdürüyor. Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen programda şehit yakınları, gaziler ve aileleri bir araya geldi. Katılımcılar, Balyanoz Tesisleri’nde iki gün boyunca konaklayarak etkinliklere katıldı. Program kapsamında uzman psikologlar, şehit yakınları ve gazilerin eşlerine yönelik “Travma ile Başa Çıkma Yolları” konulu bir seminer verildi. Eğitimde, psikolojik dayanıklılığı artırma, yaşanan zorluklarla başa çıkabilme ve sosyal destek mekanizmalarının etkin kullanımı gibi konular ele alındı.

DERNEĞİN 103. KURULUŞ YILI KUTLANDI

Etkinlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin 103. kuruluş yılı da kutlandı. Dernek yöneticileri, bu özel yıldönümünde derneğin gelecek hedeflerini katılımcılarla paylaştı. “Terörsüz Türkiye" hedefiyle gerçekleştirilen Ankara ziyaretlerine dair izlenimler de üyelerle paylaşılarak, birlik ve beraberliğin önemi bir kez daha vurgulandı.

MORAL VE MOTİVASYON ARTIYOR

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür etkinliklerin şehit yakınları ve gaziler arasındaki bağları kuvvetlendirdiğini, moral ve motivasyonu artırdığını belirtti. Yetkililer, etkinliğin tekrar edilerek sürdürülebilir hale getirileceğini açıkladı.