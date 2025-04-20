Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’un bu akşam İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleştireceği şampiyonluk kutlaması için üstü açık otobüs giydirdi. Futbolcular, şampiyonluk coşkusunu otobüs üzerinde taraftarla birlikte yaşayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16 yılın ardından, ligin bitimine 4 hafta kala yeniden Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor’a her zaman destek oldu. Sezon boyunca Kocaelispor’un yanında olan, kentin takımına her anlamda desteğini gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.TahirBüyükakın öncülüğünde, bu akşam İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleşecek kutlamalar için özel hazırlıklar yapılıyor.

OTOBÜS ÜZERİNDEN KUTLAMA YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından şampiyonluk öncesinde üstü açık otobüs giydirilerek kutlamalar için hazırlatıldı. Giydirilen otobüs bu akşam İzmit Kent Meydanı’na getirilecek. Kocaelisporlu futbolcular taraftarları otobüs üzerinden selamlayarak coşku hep birlikte paylaşılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.TahirBüyükakın’ın da takım otobüsü üzerinden bir kutlama konuşması yapması bekleniyor.