Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumumuzun neşesi, enerjisi ve kültürel zenginliği olan Roman vatandaşların '8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü' büyük bir coşkuyla kutladı.

KOCAELİ (İGFA) - Düzenlenen kortej, konser ve dans gösterileri yoğun katılımla gerçekleşirken, roman kültürünü ve yaşam tarzını neşeli bir dille anlatan 'İlle de Roman olsun' adlı şarkı, İzmit Kent Meydanı'nda birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren coşkulu bir kutlamaya dönüştü.

RENK, MÜZİK VE DANS BİR ARADA

8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında düzenlenen programlar renklerin, müziğin ve neşenin iç içe geçtiği coşkulu atmosferiyle vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, Roman kültürünün renkli kültürünü ve zengin müzikal mirasını en etkileyici şekilde yansıttı. Akşam boyunca süren programlar, toplumun farklı kesimlerini aynı coşkuda buluştururken; birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını da güçlendiren anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

KORTEJ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu ve Roman saha koordinatörleri ile dernek başkanları katıldı. Etkinlikler, Cumhuriyet Bulvarı'ndan başlayan coşkulu kortej yürüyüşüyle start aldı. Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte müzik ve danslar eşliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Birlik ve beraberlik atmosferinin hakim olduğu kortej, İzmit Kent Meydanı'na kadar bando takımı eşliğinde devam etti.

SAHNE PERFORMANSLARIYLA COŞKU ZİRVEYE ÇIKTI

İzmit Kent Meydanı'nda devam eden programda sanatçılar Feride Köse ve Doğan Güneş Gülsever sahne aldı. Sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan sanatçılar, güçlü yorumları ve sahne enerjileriyle izleyenlere müzik dolu anlar yaşattı. 'İlle de Roman olsun' gibi roman kültürünün zengin şarkılarını başarıyla yansıtan Feride Köse ve Doğan Güneş Gülsever, seslendirdikleri eserlerle alanı dolduran kalabalığı coştururken, dinleyiciler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Aşkın Akdemirci ve ekibinin sergilediği dans gösterileri de katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.