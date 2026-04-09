Bilecik Merkeze bağlı Kurtköy'de düzenlenen 'Yağlık Ayçiçeği Tohumu Dağıtım ve Ekim Etkinliği',Vali Faik Oktay Sözer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Tarımsal üretimi artırmaya yönelik önemli bir adımın atıldığı programda, çiftçilere %50 hibeli ayçiçeği tohumu desteği sağlandı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında toplam 1270 torba yağlık ayçiçeği tohumu üreticilere teslim edildi. Bu destekle il genelinde yaklaşık 30.000 dekar alanda ekim yapılması hedefleniyor.

Programda konuşan Vali Sözer, Bilecik'in tarım potansiyeline dikkat çekerek, ayçiçeği üretiminde verim açısından Türkiye ortalamasının üzerinde bir seviyede bulunulduğunu vurguladı.

İl genelinde yetiştirilen 82 farklı ürün arasında önemli bir yere sahip olan ayçiçeğinin, hem üreticiye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan bereket duası ile devam eden etkinlikte, tohumlar çiftçilere dağıtıldı. Vali Sözer, köy kahvesinde üreticilerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Programın devamında tarlaya geçilerek ekim çalışmaları yerinde incelendi. Traktörün başına geçen Vali Sözer, ayçiçeği ekimine bizzat katılarak üreticilere destek verdi.

Vali Sözer, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, tarımsal üretimi artırmaya yönelik desteklerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.