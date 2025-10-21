Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bozulma ve yıpranmaların görüldüğü yollarda hızlı müdahalede bulunuyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timleri, araç ve yaya güvenliği için Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst yapı çalışmaları ile günlük hayatı daha erişilebilir ve konforlu hale getiriyor.

Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, İzmit'te bulunan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ve KOÜ Umuttepe Kampüsü'ne ulaşımın sağlandığı bulvarda yapılan asfaltlama çalışması ile sürüş konforunu olumsuz yönde etkileyen bozulmaların olduğu kısımlar trimer kazısı ile kazınarak söküldü. Kent içi ulaşımında güvenlik ve konforu artırmak için asfaltlama çalışmaları ile deformasyon yaşanan kısımlar bakım ve onarım işlemleri ile yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için sahada yoğun mesai harcamaya devam ediyor.