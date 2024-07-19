Kocaeli Büyükşehir, Doğu Kışla Parkı mevkiinde yer alan ve haftanın iki günü kurulan pazar alanına sundurma çalışmasını tamamladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cumartesi ve perşembe günleri İzmit Doğu Kışla Parkı mevkiinde kurulan kapalı pazar alanında sundurma çalışmalarını tamamladı. Buna göre Büyükşehir ekipleri, pazar alanında balıkçıların bulunduğu güney ve batı cephesini sundurma yaparak kapattı. 924 metrekarelik alanda yapılan sundurma sayesinde pazarcı esnafı güneş ve yağmurdan etkilenmeyecek.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Pazarcıların isteği doğrultunda çalışmalara hızla başlayan Büyükşehir, sundurma projesini kısa sürede bitirdi. Yapılan sundurma, pazarcı esnafının ve vatandaşların beğenisi kazandı. Pazarcı esnafı sundurma ile rahat bir nefes alacaklarını belirtirken, Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcı Odası Başkanı Ramazan Kumsar da yaptığı açıklamada, yapılan çalışmadan son derece memnun olduklarını ve Büyükşehir’in esnafa olan desteğinin yüzleri güldürdüğünü söyledi.

KUMSAR: BAŞKANIMIZ VAR OLSUN

Başkan Büyükakın’ın sadece sundurma çalışması değil pazar alanında birçok yenilik yaptığını ifade eden Kumsar, “Tahir başkanımız sadece sundurmayla kalmadı, pazarımızda eksik olan tüm noktalarda değişiklikler yaptı. Izgaralarımız yenilendi. Eskiden oluşan koku artık yok. Bankamatik çok büyük bir eksiklikti ve başkanımız sağ olsun bankamatik konusunda da bize çok yardımcı oldu. Yapılan sundurmalar hem vatandaşımızı hem de pazarcı esnafımızı mutlu etti. Artık pazara güneş vurmuyor, esnafımız yağmurdan etkilenmiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a esnafım ve odam adına teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun” dedi.

NELER YAPILMIŞTI?

Pazar alanında pazarcı esnafı ve aileleriyle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, pazarcıların sundurma isteğini geri çevirmeyerek, projenin hayata geçmesi için talimat vermişti. Verilen talimat kapsamında ekipler, yaklaşık 60 tonluk çelik kolon ve kiriş ile tasarlanmış olan pazar alanı sundurma yapım işine başladı. 1490 m2 poliüretan dolgulu sandviç panel ile saha üstü örtüldü. Projede güney cephesi 146 metre, batı cephesi de 122 metre uzunluğunda sundurma ile kapatıldı.