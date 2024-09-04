Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, otogar aktarma duraklarını modern duraklarla yenilediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım imkânlarından sağlıklı bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından otogar aktarma durakları yeni modern duraklarla değiştirildi.

Günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanılan ve yolcu hizmetlerinin temel unsurlarından olan duraklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yenileniyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen hizmetler kapsamında vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla duraklar modern hale getiriliyor. Bu kapsamda her gün yüzlerce insanın kullandığı otogar aktarma durakları modern duraklara çevrildi.

Büyükşehir Belediyesi eski durakları sökerek, eski durakların yerine 6 metre uzunluğunda 2 adet klimalı toplu taşıma durağı montajı yapıldı. Modern kapalı duraklar vatandaşlara dört mevsim rahatlık ve güven sağlayacak. Modern durakların yanına 9 metrelik özel üretim 2 yeni durak daha yapıldı.