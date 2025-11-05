Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olta ustalarını bir araya getirecek heyecan dolu bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor. 7 ülkeden ve Türkiye'nin 18 farklı şehrinden toplam 212 olta ustası, '8.Uluslararası Kocaeli Surfcasting Balık Tutma Yarışması'nda' en fazla balık tutan olmak için kıyasıya bir rekabete girecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en prestijli balıkçılık yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından düzenlenen '8. Uluslararası Kocaeli Surfcasting Balık Tutma Yarışması' bu yıl 5-9 Kasım tarihleri arasında Kandıra Uzunkum Sahili'nde gerçekleştiriliyor. Büyükşehir'in desteklediği organizasyon, Türkiye'nin deniz sporları alanındaki en prestijli yarışmalarından biri olarak ön plana çıkıyor.

212 OLTA USTASI KOCAELİ'DE

Geçtiğimiz yıl 9 farklı ülke ve 13 şehirden 104 sporcunun katıldığı turnuva bu kez rekor bir katılımla gerçekleşecek. Bu yıl 7 ülkeden ve Türkiye'nin 18 farklı şehrinden toplam 212 sporcu, ikişer kişilik takımlar halinde kıyasıya mücadele edecek. Uluslararası Surfcasting Friendship Cup Komitesi tarafından 'Dünyanın En İyi Balıkçılık Organizasyonu' ödülüne layık görülen turnuva, bu unvanı bir kez daha hak etmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve doğa dostu etkinliklere verdiği desteği her geçen yıl artırıyor. Bu yılki yarışmada 25 kadın sporcu mücadele edecek. 8.Uluslararası Surfcasting Turnuvasıyla Kocaeli, yalnızca bir spor organizasyonuna değil, aynı zamanda kadın sporcuların rekor katılımına da ev sahipliği yapacak.

Yarışmada dereceye girenler; 'Genel Klasman', 'Ülkeler Klasmanı', 'Kadınlar Klasmanı', 'Büyük Balık Klasmanı' ve 'Sektör Klasmanı' olmak üzere toplam beş ayrı kategoride ödüllendirilecek. Katılımcılar, hem bireysel hem de takım performanslarıyla uluslararası arenada Kocaeli'yi gururla temsil edecek.

Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarıyla ünlü Kandıra ilçesinde düzenlenecek organizasyon için yarışmacılar oldukça heyecanlı. 5 gün sürecek turnuva boyunca katılımcılar; antrenmanlar, kamp aktiviteleri, canlı kura çekimi ve iki aşamalı yarış etaplarıyla dopdolu bir programa katılacak.