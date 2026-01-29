Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren öğrenciler için hazırlanan 'Okula Bi' Mola' etkinlikleri Karamürsel ilçesiyle devam etti. Çocukların tatil sürecini eğlenceli ve verimli geçirmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler büyük ilgi gördü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini verimli şekilde geçirmeleri için 'Okula Bi' Mola' etkinliğine devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce çocuklara yönelik hazırlanan programda eğlenme ve öğrenme fırsatı sunuldu. Hafta sonu gerçekleştirilen etkinliğin durağı ise Karamürsel ilçesi oldu.

RENKLİ ATÖLYELER

'Okula Bi' Mola' etkinlikleri kapsamında çocuklar için programda sahne gösterileri, eğlenceli yarışmalar ve interaktif oyunlar düzenlendi. Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar karne harçlık kesesi ve bez çantalarını kendi hayal güçlerini kullanarak boyadı. Renkli görüntülere sahne olan atölyelerde kum boyama, yüz boyama ve çim adam yapımı gibi el becerilerini geliştiren etkinlikler gerçekleştirildi.

PLANETARYUM İLE UZAY KEŞFİ

Farklı yaş gruplarına uygun oyunlarla çocuklar düşünmeye teşvik edilirken, eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturuldu. Çocuklar için kurulan 'Planetaryum Atölyesi' büyük beğeni topladı. Çocuklar, planetaryum gösterimi sayesinde uzayın gizemli dünyasını keşfetme fırsatı buldu. Gezegenler, yıldızlar ve evren hakkında ilgi çekici bilgiler edinen çocuklar, görsel ve işitsel anlatımlarla bilimle tanıştı.

BEDENDEN OYUNA

Etkinlik kapsamında sahne alan eğitmenler Tuncer Ediz Toksoy ve Esin Toksoy eşliğinde gerçekleştirilen 'Bedenden Oyuna' etkinliği çocuklardan büyük ilgi gördü. Hareket temelli bu özel çalışmada çocuklar; beden farkındalığı, oyun ve keşif odaklı aktivitelerle enerjilerini keyifli bir şekilde ortaya koydu. Müzik, ritim ve doğaçlama oyunlarla zenginleştirilen etkinlik, çocukların hem fiziksel gelişimlerine katkı sağladı hem de özgüvenlerini artırdı. Çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatan etkinlik, renkli görüntüler ve neşeli anlarla sona erdi.