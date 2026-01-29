Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın hizmete sunduğu önemli sağlık hizmeti Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, 2025 yılında Kayseri'de onlarca kırsal mahallede yaklaşık binlerce kilometre yol alarak, vatandaşın, sağlık hizmetini ayağına götürdü.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'deki yerel yönetim faaliyetleri içerisinde sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğine özel önem vererek bu türden hizmetleri önceleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor.

Büyükkılıç'ın 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibi ile hareket eden Büyükşehir, özellikle kırsal kesimlerde diş sağlığı hizmetine ulaşımda zorluk yaşan vatandaşlara yönelik başlattığı Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmetine devam ediyor. Bu çerçevede sürdürülen hizmetlerde 2025 yılında 71 mahalle ziyaret edilerek ağız ve diş sağlığı noktasında ihtiyacı olan toplam bin 724 vatandaşa ulaşıldı.

Sağlık personeli Nimet Bayrakdar Ağız ve Diş Hastanesi tarafından görevlendirilen ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün de destek verdiği Büyükşehir Belediyesi Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, 2025 teki 1 yıl boyunca toplam 9 bin 555 kilometre yol alarak vatandaşlara ulaştı ve bu önemli sağlık hizmeti gerçekleştirdi.

Vatandaşların büyük memnuniyetini kazanan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, 6 Şubat depremleri sonrasında da hemen bölgeye intikal ederek 15 binden fazla depremzede vatandaşa ağız ve diş sağlığı hizmetini gerçekleştirmişti.