Kocaeli Körfez Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Mehmet Çöven, mahalle sakinleriyle topladığı 1000 kitabı, şehitler anısına kurulan “Şehit Kütüphaneleri”ne bağışladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Mehmet Çöven, mahalle sakinlerinin desteğiyle topladığı 1000 kitabı, şehitlerin hatırasını yaşatmak için kurulan “Şehit Kütüphaneleri”ne bağışladı. Kitaplar, bu alanda birçok projeye öncülük eden Gazeteci-Yazar Mustafa Eranıl’a teslim edildi.

Muhtar Çöven, “Mustafa Eranıl, ülkemizin dört bir yanında şehitlerimiz adına kütüphaneler açıyor. Biz de bu anlamlı projeye katkıda bulunmak istedik. Kitapları teslim ederek bu kutsal çalışmaya destek olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Eranıl ise, “Muhtar Çöven’in duyarlılığı projemize büyük katkı sağladı. Yeni kütüphaneler için çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizin her yerinden kütüphane talebi geliyor. Bu desteklerle şehitlerimizin adını yaşatmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Bağış, projenin yaygınlaşmasına önemli bir destek sundu.