Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milli Aile Haftası Açılış Programı'na katıldı. Türkiye'nin geleceği açısından aile yapısının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, bu yapıyı korumak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mayıs ayının son haftasında kutlanmaya başlanan Milli Aile Haftası'nın açılış programına katıldı. Maide Restoran'da gerçekleştirilen programı Vali Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, daire müdürleri, şehit aileleri ve çok sayıda aile takip etti.

'NÜFUSUMUZU ARTIRMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ'

Konuşmasında öncelikle nüfus artış hızı sorununa değinen Başkan Büyükakın, bunun Türkiye'nin varlık meselesi olduğuna dikkat çekti. Başkan Büyükakın, 'Bu konuyu dikkate almamız gerekiyor. Dolayısıyla tedbir almamız elzem. Nüfusumuzun artması için çocuk sayısının 2'nin üzerinde olması gerekiyor. Üç çocuk yaklaşımı, bu açıdan çok önemli. Bu yaklaşımın arkasındaki felsefe, ülkenin nüfus projeksiyonunun sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamaktır. Böylece ailenin varlığı da sağlıklı bir şekilde devam edebilecek' dedi.

'AİLE YAPIMIZ TEHDİT ALTINDA'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın son yıllarda dijitalleşme ile birlikte aile kavramından uzaklaşan bir toplum oluştuğunu da belirterek, bunun getireceği olası tehlikelere dikkat çekti. Büyükakın şunları söyledi: 'Bizim kültürümüzden tamamen başka bir dünya anlayışı ortaya çıkıyor. İyice parçalanan, birbiri ile temas kurmayan, tüm ilişkileri dijital dünya üzerinden olan, insani ilişkiler kurmayan bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Bir yalnızlık kültürü oluşuyor. Aile yapısının tehdit altına girmesi tüm toplumun tehdit altına girmesi demektir.

Peki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak biz ne yapıyoruz? Aileyi korumak için önce kadını ve onun etrafındaki yapıyı destekliyoruz. Bu amaçla Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nı kurduk. Bu, Türkiye'de ilk kez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde kuruldu. Ailelerimiz için kapsamlı bir politika süreci yürütüyoruz. Ana yaklaşım olarak kadını güçlendirip, böylece aileyi de güçlendirecek bir politikamız var. Kadınların yanı sıra çocukları, gençleri, yaşlıları ve dezavantajlı grupları da kapsayacak çok geniş bir sosyal ağ kurduk. Aileyi güçlendirecek bu politikaları sürdürmek zorundayız.'

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde uzun yıllardır aile yapısının ve nüfus artış hızının korunması için çalışmalar yapıldığını hatırlattı. Vali Aktaş, '2025 yılı Aile Yılı ilan edildi. 2026-2035 yılları da Aile ve Nüfus On Yılı ilan edildi. Aile yapısının korunması için birçok teşvik veriliyor. Günümüz şartlarının getirdiği olumsuzlukları en aza indirgemek için atılan bu adımlar son derece kıymetli' ifadesini kullandı.