İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent esnafının bayram hazırlıklarını daha rahat yapabilmesi amacıyla belirlenen günlerde ürünlerini iş yerlerinin önüne çıkarmasına izin verecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kurban Bayramı hareketliliği nedeniyle esnafın talepleri doğrultusunda yapılan düzenleme kapsamında; 23 Mayıs Cumartesi, 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve arife günü olan 26 Mayıs Salı günlerinde esnaf, bayramlık ürünlerini iş yerlerinin ön kısmında sergileyebilecek.

İzmit Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede, uygulamanın belirli kurallar çerçevesinde yürütüleceği vurgulandı. Esnafın ürünlerini yola taşırmadan, kaldırımlarda vatandaşların rahat ve güvenli şekilde yürüyebileceği alan bırakacak biçimde düzenleme yapması istendi.

ESNAFA KOLAYLIK, VATANDAŞA GÜVENLİ GEÇİŞ

Bayram öncesinde hem esnafın ticari hareketliliğine katkı sunmak hem de vatandaşların alışverişlerini rahat şekilde yapabilmesini sağlamak amacıyla alınan karar doğrultusunda, zabıta ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürecek. Kurallara uygun hareket eden esnafa kolaylık sağlanırken, yaya güvenliğini tehlikeye düşürecek uygulamalara izin verilmeyecek.