Kütahya'nın afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla düzenlenen 'Deprem Risk Yönetimi Çalıştayı', kamu kurumları, akademisyenler ve uzmanların geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (İGFA) - Zafer Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, il protokolü, ilgili kurum temsilcileri, akademisyenler ve uzman isimler katıldı.

Çalıştayda, deprem gerçeği karşısında bilimsel veriler doğrultusunda yürütülmesi gereken çalışmalar ele alınırken; risk azaltma politikaları, afet öncesi hazırlık süreçleri, yapı güvenliği, kurumlar arası koordinasyon ve toplumsal farkındalık başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Çalıştay kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi akademisyenlerinden Hakan Aykul da katılımcılara yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Aykul, deprem risk yönetimi, şehir planlaması ve afetlere hazırlık süreçlerine ilişkin önemli bilgiler paylaşarak, afetlere karşı hazırlıklı kentleşmenin önemine dikkat çekti.

Programda, afet yönetiminde kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak hareket edilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu. Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin ise çalıştayın kentin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulundu.