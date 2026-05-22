Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kiltepe ile Çarmuzu mahallelerinin kesişim noktasında yapımı süren spor kompleksinde incelemelerde bulundu. Başkan Er, tesisin yüzde 80 seviyesine ulaştığını belirterek, 'Malatya'da artık yolun altı, yolun üstü anlayışı olmayacak' dedi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kiltepe ve Çarmuzu mahalleleri arasında inşa edilen spor kompleksinin, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Er, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Er, şehrin her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını ifade ederek, 'Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Malatya'mız topyekûn ayağa kalkıyor. Bir taraftan şehrimizi yeniden inşa ederken, diğer taraftan gençlerimiz ve çocuklarımız için önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Özellikle spor yatırımlarına büyük önem veriyoruz' diye konuştu.

Toplam 4 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan ve bin 700 metrekare kapalı alana sahip spor tesisinde yarı olimpik yüzme havuzu, cep salonları, halı saha, basketbol ve voleybol sahaları yer alacak. Projenin aynı zamanda sosyal yaşam alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle mahalle sakinlerine nefes alacak bir ortam sunacağı belirtildi.

Tesisin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını kaydeden Başkan Er, 'Kiltepe ve Çarmuzu mahallelerimiz arasında inşa edilen tesisimiz yüzde 80 seviyesinde. En kısa sürede spor tesisimizi tamamlayıp hizmete açacağız. Ayrıca hemen yanında bulunan gençlik merkezimizin de bakım ve onarımını yapıyoruz. Gençlik merkezi ve spor tesisi birbirine entegre şekilde hizmet verecek' ifadelerini kullandı.

Çarmuzu Mahalle Muhtarı Ali Berktaş da yapılan yatırım nedeniyle Başkan Er'e teşekkür ederek tesisin mahalle için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ise spor kompleksinin bölgenin büyük bir ihtiyacını karşılayacağını belirterek, 'Bir aya kadar hizmete açılacak. Rezerv alanların da tamamlanmasıyla birlikte bu tesis, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak' dedi. Çarmuzu Sosyal Yardımlaşma ve Kalkındırma Dernek Başkanı Saim Gülal ise yatırımlarla birlikte bölgede 'çevre yolu altı' kavramının ortadan kalktığını ifade ederek, yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını söyledi.