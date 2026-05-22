Uzunköprü'de posta güvercini yetiştiricilerinin ve yarış severlerin heyecanla beklediği sezonun en prestijli yarışlarından biri nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Gökyüzünün kanatlı sporcuları, salındıkları andan itibaren adeta saniyelerle yarıştı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü'de düzenlenen Posta Güvercini Yarışları'nın zorlu İkitelli etabı tamamlandı. Dedeoğlu Kuyumculuk sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışta, 185 kilometrelik hava uçuşu mesafesini yaklaşık 140 dakikada tamamlayan güvercinler büyük bir rekabete imza attı. Etabın hem birincisi hem de ikincisi Mustafa Ravalı - Halil Ataygün ekibi oldu.

Posta güvercini camiasının Uzunköprü'deki buluşması, gökyüzünde görsel ve teknik bir şölene dönüştü. Güvercinlerin yön bulma kabiliyetleri ve hızlarının sınırlarını zorladığı İkitelli etabı, yarış severlerin ve yetiştiricilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

140 DAKİKADA MÜTHİŞ PERFORMANS

Güvercinlerin salınmasıyla başlayan yarışta, güvercinler 234 kilometrelik kara uçumu ve 185 kilometrelik hava uçumu mesafesinde kanat çırptı. Zorlu hava şartlarına ve mesafeye meydan okuyan şampiyon güvercinler, yaklaşık 140 dakika gibi kısa bir sürede Uzunköprü'deki yuvalarına ulaşmayı başardı.

Saniyelerin dereceleri belirlediği etapta, güvercinlerini yarışa titizlikle hazırlayan Mustafa Ravalı - Halil Ataygün ekibi büyük bir başarıya imza atarak hem birincilik hem de ikincilik kupasını kaldırdı. Yarışın üçüncülük derecesi ise bir diğer başarılı yetiştirici Sonat Aslan'ın güvercini tarafından elde edildi. Dedeoğlu Kuyumculuk'un sponsorluğunda sorunsuz bir şekilde tamamlanan organizasyonun ardından, güvercin yetiştiricileri sezonun ilerleyen etaplarında rekabetin ve heyecanın katlanarak artacağını belirtti.