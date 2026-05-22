Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki mezarlıklarda bakım çalışması gerçekleştiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Akse Mezarlığı, Şekerpınar Mezarlığı ve Çayırova Belediyesi Yeni Mezarlığı'nda bakım gerçekleştiriliyor.

Bayram ve arefesinde Çayırovalı ilçe sakinlerinin yoğun olarak ziyaret ettiği mezarlık alanlarında vatandaşların ziyaretlerini daha huzurlu ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi için yoğun bir çalışma yapan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bakım, form budama ve temizliğin ardından kabristanları ziyarete hazır hale getirmeyi amaçlıyor.

Kurban Bayramı öncesinde yapılan çalışmalar, ilçe sakinlerinin de beğenisini kazanıyor.