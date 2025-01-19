Kocaeli’ni ulaşımda bir üst seviyeye çıkaracak Körfezray Metro Projesi’nde çalışmalar devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Körfezray Metro Projesi’nde saha çalışmaları devam ediyor. Körfezray Metro Hattı, Kocaeli’de tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek Körfezray Metro Projesi’nde saha çalışmaları devam ediyor. Faaliyete geçtiği ilk günlerde, günde 300 bin yolcu, daha ileriki zamanlarda ise günde 500 bin yolcunun taşınmasının hedeflendiği projede istasyon, şaft ve depo sahası yerleşimleri incelemeleri, Seka Devlet Hastanesi İstasyon kazı iksa çalışmaları (kazı öncesi kuru zeminlerin kayma yapmasını önleyen duvar) ve kazı işlerinde kullanılacak araçların montaj çalışmalarına devam ediliyor.

DEPLASE İŞLERİ İLERLİYOR

Güzergâh üzerinde; istasyon, şaft ve depo sahası yerleşimleri incelemeleri ile mevcut ve planlanan altyapı tesisleri ve sanat yapıları ile etkileşim araştırmaları ve altyapı deplase işleri hızla ilerliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na tahsisi yapılan Seka DH İstasyonu kazı iksa çalışmaları Kocaeli Müze Müdürlüğü denetiminde sürdürülüyor.

EKİPMANLAR SAHAYA GETİRİLDİ

Güzergah boyunca inşaat çalışmaları dolayısı ile kapatılacak alanların trafik sirkülasyon onayları ile alt yapı proje onay süreçleri devam ediyor. Diğer taraftan ana hat tünel kazılarını yapacak olan tünel açma makinesinin parça ve ekipmanları sahaya getirilerek montaj çalışmalarına başlanıldı. Atölye/şantiye ofisleri, döküm sahası ve taş ocağı planlamaları ise devam ediyor.

KOCAELİ’NE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM

Projenin 1.8 milyar dolar hat yapımı, 400 milyon dolar araç yatırımı olmak üzere toplam 2,2 milyar dolar yatırım bütçesi bulunuyor. Kocaeli’de tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olacak Körfezray Metro Hattı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Master Planı’nda da yer alıyor.

YILDA 101 MİLYON YOLCU

Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı'nın 1. aşamasında 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı ve 18 istasyon yapılması planlanıyor. Projeyle Kocaeli’nin doğu-batı aksında günlük yaklaşık 300 bin yolcu, yılda ise 101 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

18 İSTASYON YER ALACAK

Birinci etap; Tüpraş-Petkim Kavşağı’ndan başlayıp İzmit Doğu İstasyonu’na kadar devam edecek ve 26,85 km çit hat uzunluğunda olacak. Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinden geçecek hat üzerinde 18 istasyon bulunacak. Metro hattının 2028 yılında işletmeye açılması planlanıyor. Açılış yılında günlük toplam 298 bin 582 yolcu taşınacak.

METRO HATTININ ÖNEMLİ MERKEZLERLE ENTEGRASYONLARI

• İzmit Seka Park Ana Transfer (Hareketlilik) Merkezi (TCDD Hattı, Deniz Hatları ve Tramvay entegrasyon)

• İzmit Milli İrade Meydanı Ana Transfer (Hareketlilik) Merkezi (Tramvay, TCDD, Güney ve Üniversite HRS Hatları ile Entegrasyon)

• İzmit Otogar Ana Transfer (Hareketlilik) Merkezi

• Körfez Transfer Merkezi

• Derince Devlet Hastanesi Transfer Merkezi

• Çenesuyu Transfer Merkezi (Derince ilçesi lastik tekerlekli sistemler ile entegrasyon)

• Kuruçeşme Transfer Merkezi(Tramvay entegrasyonu)

• Bekirdere Transfer Merkezi

• Dumlupınar Transfer Merkezi