Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin can dostlarına yönelik hizmeti olan “Kısırlaştırma Karavanı” ile Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’na ulaştırılmakta güçlük çekilen sokak kedileri muayene edilip kısırlaştırılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kısırlaştırma Karavanı” ile can dostlarımızın yanında olmaya, onlara sahip çıkmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün projesi olan “Kısırlaştırma Karavanı” ile can dostlarımızın yanında olunuyor.

İzmit 42 Evler’de yer alan “Kısırlaştırma Karavanı” sayesinde Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’na ulaştırılmakta güçlük çekilen sokak kedileri muayene ediliyor, kısırlaştırma ve aşılama çalışmaları yapıyor.

Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların kısırlaştırma işlemleri için öncelikle ilçe belediyesinden can dostlarının sokak hayvanı olduğuna dair yazı alması ve operasyon sonrası kedilerin bakımlarını üstlenmesi isteniyor. Belgesini alan vatandaşlar, Büyükşehir ile iletişime geçtiğinde kendisine verilen randevu tarihinde can dostlarının kısırlaştırılma işlemi gerçekleştiriliyor. Ayrıca aşı ve gerekli olduğunda tedavileri de yine Büyükşehir tarafından karşılanıyor.

SÜREÇ TİTİZLİKLE YÖNETİLİYOR

Kocaeli’nde yaşayan her cana “emanet” gözüyle bakan Büyükşehir Belediyesi’nin “Kısırlaştırma Karavanı”nda kediler, ön hazırlık denilen işleme tabi tutuluyor. Steril bir ortamda genel anestezi altında ameliyatı gerçekleşen can dostlarımıza işlem sonrası iç ve dış parazit uygulamaları, kuduz aşıları ve antibiyotik uygulaması da yapılıyor. Kısırlaştırılan kedi ayırt edilmesi için kulağı işaretlenerek vatandaşa teslim ediliyor. Kedinin bakımını üstelenen kişi, uygulama sonrası 7 günlük süreçle ilgili bilgilendirildikten sonra tesisten ayrılıyor.