Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 4 talihliye ekstra 10 milyon TL kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 22 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 4 talihli toplam ekstra 10 milyon TL kazandı.



Antalya Muratpaşa, Mersin Akdeniz, Kayseri Melikgazi ve Kırıkkale Merkez’den oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 3 milyon 358 bin 122 TL ikramiye kazandı.

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye rekor kırarak 620 milyon TL’yi aştı.

26 Şubat'a kadar gerçekleştirilecek Milyonerler Festivali'nde oyunseverlere toplamda garanti 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandırılması hedefleniyor.