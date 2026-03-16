Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı için 1.500 ton mısır silajının paketlenmesi ve nakliyesi hizmeti alımı için ihaleye çıkıyor. Teklifler 27 Mart'ta EKAP üzerinden alınacak.
ANKARA (İGFA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı ihtiyacı kapsamında bin 500 ton mısır silajı paketleme ve nakliye hizmeti alımı gerçekleştirecek.
Açık ihale usulüyle ve elektronik teklif alma yöntemiyle yapılacak ihaleye katılmak isteyen istekliler, ihale dokümanlarını Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden indirerek teklif verebilecek.
Teklifler 27 Mart 2026 saat 14.00'e kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulacak.
İstekliler teklif bedelinin en az yüzde 3'ü oranında geçici teminat sunacak. İhale üzerinde kalan firmadan ise yüzde 6 oranında kesin teminat alınacak.
İhale aynı gün ve saatte Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.