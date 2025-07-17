Kocaeli Büyükşehir, Kandıra'nın en önemli ekonomik değerlerinden biri olan fındık için harekete geçti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her zaman yanında olduğu Kandıralı üreticilere hizmet verecek üç yapılı fındık ve gübre deposu projesi için ihale sürecini başlattı. Proje kapsamında toplam 11.243 metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan tesis, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçiriliyor.

FINDIK ÜRETİCİSİNE BİR DESTEK DAHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticinin ve üretimin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda kırsal kalkınmayı destekleyen yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Kandıra ilçesinde önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Kandıra’nın Çalköy Mahallesi’nde, 334 ada 52 parsel üzerinde, toplam 11.243 metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan “Kandıra İlçesi Fındık Depolama Tesisi Yapımı” işi için ihale gerçekleştirildi. Büyükşehir İhale Salonunda EKAP üzerinden online olarak yapılan ihaleye 14 firma katılarak teklif sundu.

ÜRETİCİNİN EMEĞİ KORUNACAK

Proje kapsamında, aynı tipten üç yapı inşa edilecek. Bu yapılardan ikisi fındık deposu, biri ise gübre deposu olarak kullanılacak. Ayrıca depo binalarının yanı sıra idari ofisler, personel mahalleri ve dış alanda hizmet verecek kantar ünitesi de projeye dahil edildi. Kandıra’da yoğun olarak yapılan fındık üretimi için hayata geçirilen modern depo tesisi, üreticilerin ürünlerini sağlıklı, hijyenik ve güvenli koşullarda depolamasını sağlayacak. Böylece ürün kayıplarının önüne geçilirken, üreticinin emeği korunacak ve pazara sunulan ürünün değeri artacak. Ayrıca, gübre deposu sayesinde bölgedeki tarımsal destek altyapısı da güçlendirilecek.

İHALEDE VERİLEN TEKLİFLER

TÜRKTAŞ Mimarlık Mühendislik - 45 milyon 720 bin TL.

Nebi Çağraş ve Hamza Yıldırım Seha İnşaat - 47 milyon 200 bin TL.

Yazar Bilişim Elektronik İnşaat Gıda ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi - 47 milyon 591 bin TL.

Alparslan Terzioğlu - 49 milyon TL.

MHD Girişim Mühendislik İnşaat - 54 milyon 439 bin 200 TL.

Mustafa Özçelik Özyapı İnşaat - 56 milyon 478 bin 550 TL.

Artttech Yapı - 57 milyon 700 bin TL.

AY Taş İmalat İnşaat - 58 milyon 765 bin 432,10 TL.

GÇ Taahhüt İnşaat - 59 milyon 455 bin TL.

NRSE İnşaat - 60 milyon 767 bin TL.

Koçak Taahhüt İnşaat - 61 milyon 523 bin 23 TL.

RG Nakliye İnşaat ve ortakları - 64 milyon 444 bin TL.

Atlabsk İnşaat - 65 milyon 991 bin 320 TL.

Bulut Park İnşaat - 78 milyon 400 bin TL.