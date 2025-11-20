İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, ortak geleceğe verilen sözün altını çizerek iklim bilinci çağrısında bulundu.

İZMİR (İGFA) - Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in Avrupa Birliği'ne verdiği 2030'a kadar Karbon Nötr Kent sözünün, ortak geleceğe verilen söz olduğunu hatırlatarak, 'Gelin İzmir'i Akdeniz'in en dirençli enerji şehri, Türkiye'nin yenilenebilir enerji merkezi, sanayide yeşil dönüşümün öncüsü, iklim bilincinin en güçlü olduğu şehir yapalım' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (ENSİA) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen toplantıya Başkan Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Genel kurulda ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı bayrağı Elvan Aygün Anbar'a devretti.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARTIK SEÇENEK DEĞİL MECBURİYETTİR'

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Başkan Tugay, İzmir'in sıfır karbon emisyonu yolculuğundaki yol haritasını anlattı. Sürdürülebilirliğin artık bir seçenek değil hem ekonomik hem stratejik bir mecburiyet olduğunu aktaran Başkan Tugay, 'Şehirler artık yalnızca enerji tüketicisi değil; enerji politikalarının tasarımcısı durumundadır. İzmir de bu yaklaşımın Türkiye'deki öncüsü olma çabası içerisindedir. Bizler, Avrupa Birliği'ne 2030'a kadar karbon nötr şehri olma sözü verdik. Bu aslında İzmir'in ortak geleceğe verdiği sözdür' dedi.

'GELİN İZMİR'İ TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ MERKEZİ YAPALIM'

Ulaşımın karbon emisyonundaki payının yüzde 1 olduğunu söyleyen Başkan Tugay, sanayide yapılacak tek bir verimlilik projesinin onlarca ulaşım projesinden daha yüksek etki yarattığını ifade ederek, 'Bu nedenle sanayicilerimizle aynı masada olmak stratejik bir gereklilik, hatta zorunluluk. Enerji dönüşümü, devletin ya da belediyenin tek başına sürdürebileceği bir süreç değil. Hep birlikte enerji verimliliğini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Yeşil OSB modelleri geliştirmemiz, hidrojen, biyogaz ve atık ısı geri kazanımı pilot uygulamalarını başlatmamız, karbon ayak izi izlenebilirliğini güçlendirmemiz, ar-ge ve inovasyon ortak platformlarını kurmamız gerekiyor. Enerjinin, yalnızca bugünün değil; çocuklarımızın yarınının da konusu olduğunu unutmadan belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olacağız. Sizler de üretim gücünüz ve vizyonunuzla bu sürecin en stratejik aktörleri olacaksınız. Gelin İzmir'i Akdeniz'in en dirençli enerji şehri, Türkiye'nin yenilenebilir enerji merkezi, sanayide yeşil dönüşümün öncüsü, iklim bilincinin en güçlü olduğu şehir yapalım' ifadelerini kullandı.

ESKİNAZİ: ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM VE İHRACAT ÜSSÜ OLMAYA HAZIRIZ

Enerji sektörünün ekonominin, sanayinin, diplomasinin merkezinde yer aldığını ifade eden EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin son 10 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Eskinazi, 'EİB olarak yenilenebilir enerji sektöründe ihracatçı firmaları tek çatı altında toplayarak Yenilenebilir Enerji Teknolojileri İhracatçı Birliği kurulması yönünde kararlılığımızı her platformda vurgulamaktayız. İzmir ve çevresinin sahip olduğu birikimle bir yenilenebilir enerji teknolojileri üretim ve ihracat üssü olmaya hazırız. EİB çatısı altında kurulacak bir ihracatçı birliğinin tüm sektöre yön verecek, kümelenmeyi güçlendirecek ve katma değerli bir ihracatı büyütecek stratejik bir platform olacağına inanıyoruz' diye konuştu.