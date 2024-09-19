İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle Büyükşehir İtfaiyesi personeline “İlk Yardım Eğitimi” verildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde kaza, yangın ve olası doğal afet durumlarında ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyeti kazandırmak için personele yönelik ilk yardım eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle Büyükşehir İtfaiyesi personeline “İlk Yardım Eğitimi” veriliyor.

İLK YARDIM EĞİTİMİ

Olası afet ve yangın durumlarına karşı 7 gün 24 saat hazır durumda görev yapan Büyükşehir İtfaiyesi, karşılaştığı acil durumlarda oluşabilecek kaza ve yaralanmalara karşıda önlem alıyor. Bu kapsamda bilgi birikimlerini arttırmak ve olası acil durumlara hazır olmak için kurum içi eğitimlere devam ediliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle Büyükşehir İtfaiyesi personeline “İlk Yardım Eğitimi” verildi. İlk yardımcı belgesine sahip olan ve belge geçerlilik bitiş tarihi yaklaşan personel ise “İlkyardım Güncelleme Eğitimi” aldı.

TEORİK VE PRATİK BİLGİLER

Eğitim kapsamında ilkyardımın temel kavramları; dikkat edilecek noktalar, kanamalar, yaralanmalar, kırık çıkık ve burkulmalar, bayılma ve koma, kazazede taşıma ve nakil usulleri gibi birçok konu işleniyor. Eğitimlerle ilk yardım ile ilgili beceri kazanılması ve ilk yardım bilincinin artırılması hedefleniyor. İki gün süren pratik ve teorik eğitimi tamamlayan katılımcılara eğitim sonunda İlkyardımcı Belgesi veriliyor. Eğitimler, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hizmet Binasının hemen arkasında bulunan İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) eğitim tesislerinde yapılıyor.