Güzelbahçe Belediyesi, halkın ekonomik, içilebilir ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak ve su teminini daha pratik hale getirmek amacıyla Atatürk Mahallesine ‘SUmatik’ makinesi kurdu.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Atatürk Mahallesi’nde Sumatik kuracağını sözünü yerine getirdi. Başkan Günay, “ Söz verdik, 1 ay sonra Sumatik cihazını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

Atatürk Mahallesi Gülsüm Nine Parkına kurulan Sumatik’ten ilk suyu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay aldı. Vatandaşların hizmetten memnun kalmaları durumunda diğer mahallelere de sistemi kuracaklarını söyleyen Başkan Mustafa Günay, “ Halkımızla 1 ay önce bir araya geldiğimizde bunu kurmak istediğimizi söylemiştik. Vatandaşlarımız da bu konuda çok memnun olacaklarını söylediler. Hızlı bir şeklide firmayla iletişime geçtik. Dün kurduk bugün hemen hizmet vermeye başladık. Vatandaşlarımız istedikleri gibi gelip 7/24 sularını alabilecekler” diye konuştu.

‘HİZMETİ HALKIMIZIN AYAĞINA GETİRDİK’

Dar gelirli ailelere büyük bir katkı olacağını söyleyen Başkan Günay, “ Atatürk Mahallemiz dar gelirli ailelerin olduğu bir mahalle. Pilot bölge olarak bu mahallemizi seçtik. Yerimizi belirledikten sonra firma Sumatik’i yerleştirdi. Şebeke suyunu kullanan makine beş adet filtrelemeden geçiyor. Arıtılan suyu da üç tonluk bir depoda toplayıp sonra park bahçeler müdürcüğümüz tankerlerle ihtiyaç olan bölgelerde kullanacak. Suyumuzu da yine doğayı koruyacak şekilde kullanacağız. Bugün muhtarlarımızla toplandık. Bütün muhtarlarımız Sumatik makinesini istiyor. İkinci olarak Mustafa kemal Paşa Mahalle’mize kuracağız. Devamında 12 mahallemizde sumatik hizmetine devam edeceğiz” diye konuştu.

Sumatik’te 5 litre su 7 TL, 19 litre su 25 TL olarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Sumatik’ten vatandaş 7 gün 24 saat yararlanabilecek.