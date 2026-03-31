Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kuraklık riskine karşı geliştirdiği entegre su yönetimi yaklaşımı kapsamında yine örnek bir uygulamayı daha devreye aldı. Tam doluluk seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'nda salınan su artık kayıp olarak değerlendirilmiyor; kontrollü şekilde yeniden Sapanca Gölü'ne salınıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İSU Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve azalan yağış rejimlerine karşı geliştirdiği örnek projelerle su kaynaklarını koruma ve çeşitlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Yuvacık Barajı'ndan savaklanan suyun Sapanca Gölü'ne geri kazandırılması uygulaması da bu yaklaşımın somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Gerçekleştirilen çalışma ile Sapanca Gölü'nün su seviyesine katkı sağlanırken, kentin içme suyu arz güvenliği de daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşuyor.

Bu sayede, mevcut verilere göre Yuvacık Barajı'nda yaklaşık 49 milyon 570 bin metreküp su bulunurken, Sapanca Gölü'nün seviyesi 29,28 metre olarak ölçüldü. Hayata geçirilen geri basım uygulaması sayesinde milyonlarca metreküp su sistem içerisinde tutuluyor ve etkin şekilde yeniden değerlendiriliyor.



MİLYONLARCA METREKÜP SU KAZANILIYOR

Uygulama kapsamında Yuvacık Barajı'ndan savaklanan su, Sapanca Terfi Merkezi'nde yapılan teknik düzenlemeyle mevcut terfi istasyonu ve boru hattı üzerindeki tüm vanalar ve ekipmanlar tersine çevrilerek Sapanca Gölü'ne su aktarılmaya başlanmıştır. Balaban Deresi ve Yuvacık Barajı'nı besleyen birçok dere üzerinden daha önce Yuvacık Arıtma Tesisi'ne yönlendirilen su ise dere hattı aracılığıyla Sapanca Gölü'ne ulaştırılarak doğal su döngüsüne yeniden kazandırılıyor.



SU KAYBI ÖNLENİYOR, REZERVLER GÜÇLENİYOR

Barajın maksimum seviyeye ulaşmasıyla birlikte oluşan savak suyu, bu sistem sayesinde doğrudan kaybedilmek yerine yeniden değerlendirilerek bölgesel su rezervlerine katkı sağlıyor. Böylece hem kaynak verimliliği artırılıyor hem de olası kurak dönemler için stratejik bir su birikimi oluşturuluyor.



HER DAMLA SU KORUMA ALTINDA

İSU Genel Müdürlüğü, 'suyun her damlasını koruma' anlayışıyla yürüttüğü yatırımlar ve operasyonel uygulamalarla mevcut kaynakları en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Kurum, bu tür yenilikçi çözümlerle hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı hem de gelecek nesillere güçlü su kaynakları bırakmayı amaçlıyor.

