Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balkan coğrafyasında düzenlediği programları bu kez kente taşıdı. Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki İskeçe Müftülüğü öğrencileri, Büyükşehir'in ev sahipliğinde Kocaeli'de ağırlanarak şehri keşfetme fırsatı buldu.

KOCAELİ (İGFA) - Her yıl Balkanlarda iftar organizasyonları gerçekleştiren ve Ramazan ayının birleştirici ortamında bu bölgelerdeki soydaşlarımızla önemli etkileşimler kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgeden de misafir ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Yunanistan Batı Trakya İskeçe Müftülüğü öğrencileri, Kocaeli'nin birçok yerini gezerek şehri tanıma fırsatı buldu.

Kocaeli ziyareti kültürel bağların güçlenmesine, birlik ve beraberliğin pekişmesine ve gençlerin kaynaşmasına vesile oldu.

KOCAELİ'YE HAYRAN KALDILAR

Kocaeli'ye üç günlük ziyaret programı için getirilen 82 öğrenci ve öğretmenleri, Büyükşehir'in Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde konakladı.

Kocaeli ziyaretleri kapsamında Avrupa'nın en büyük doğal yaşam alanı Ormanya'yı gezen İskeçeli gençler, doğasına hayran kaldıkları bölgede hayvanları ilgiyle takip etti.

Ormanya'da bol bol hatıra fotoğrafı çekilen gençler, daha sonra Kartepe Teleferiği ile Kuzuyayla Tabiat Parkı Mesire alanına çıkarak temiz havanın tadını çıkardı.

Ziyaretlerinin devamında ise Cam Terası gezen öğrenciler her yönüyle Kocaeli'ye hayran kaldı.

BİLİM VE KÜLTÜR İLE BULUŞTULAR

Şehrin birçok noktasını gezerek Kocaeli'yi yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, ziyaret kapsamında Türkiye'nin sanayi ve kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan SEKA Kağıt Müzesi ile bünyesinde yer alan Kocaeli Bilim Merkezi'ni de keşfetti.

Bilim Merkezi'nde bulunan bilim sahnesinde gerçekleştirilen deney gösterisine katılan öğrenciler, hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşadı.

Farklı deney düzeneklerini de büyük bir ilgiyle inceleyen öğrenciler, bilimle iç içe keyifli bir deneyim edindi.

Öğrenciler ayrıca Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği binasında Kocaeli'de yaşayan akrabalarıyla bir araya gelerek hasret giderme imkânı buldu.