Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, bugün Kocaeli Kongre Merkezi’ne motosikletiyle geldi. Aynı zamanda motosiklet tutkunu olan Büyükakın, “Bir söz vardır, dört teker bedeni, iki teker ruhu taşır” diyerek çalıştayı açtı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Kocaeli Motosiklet Çalıştayı”na kendi kullandığı motosiklet ile katıldı.

Büyükşehir ve paydaş kurumların katkıları ile düzenlenen çalıştayda, Trafik Güvenliği ve Sürüş Teknikleri, Altyapı ve Şehir Planlaması, Motosiklet Rotaları, Hukuki Düzenlemeler ve Sigorta ile Motosiklet Kültürü ve Sosyal Etkileşim konuları ele alındı.

ŞAMPİYONLAR SAHNE ALDI, FOTOĞRAF ÇEKTİRİLDİ

Çalıştayın açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Türkiye Motor Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan ve çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı. Programda Türkiye Motocross, Avrupa Süper Moto, Türkiye Süper Enduro ve Türkiye Pist Şampiyonası şampiyonları sahneye davet edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Kocaeli Kent Konseyi’nin de paydaş olduğu ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Kocaeli Motosiklet Çalıştayı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde tamamlandı. 160 masa katılımcısı ile 3 Çalıştay Oturumu ve 1 Çalıştay Değerlendirme Oturumu yapılan çalıştaya 400 davetli katıldı. Kamu, özel sektör ve sivil toplum paydaşları, sürdürülebilir ve etkili çözümler geliştirilmesi için görüşlerini dile getirme fırsatı buldu.

BAŞKANLAR, MOTOSİKLETLE BALKAN TURU YAPACAK

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Motosikletle hikayem çok eski değil aslında. Çocukluğumuzda bisiklet ve mobilet vardı. Sonra bağımız koptu. Bir daha motosikletle bağımız olmadı. Ta ki, 2023 yılına kadar. Bir vesileyle 2023 yılında tekrar motorla buluştuk. Şimdi iki tane motorum var. Uzun bir süredir araba kullanmıyorum. Daha çok motoru tercih ediyorum. Yasin Başkan, Mustafa Başkan ve ben fırsat buldukça şehir sınırları içerisinde motor kullanıyoruz. Sabah buraya gelmek için buluştuğumuzda yazın bir Balkanlara gidelim diye konuştuk” dedi.

Türkiye Motor Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, “Bize böyle bir imkan tanıdığı için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Pandemiden sonra motosiklet sayıları arttı ve artmaya devam ediyor. Bu yüzden çalıştayın önemi çok büyük. Umarım diğer belediyelere de örnek olur” şeklinde konuştu. Belgesel yapımcısı Orkun Olgar ise bu tür organizasyonların motosiklet tutkunları için çok büyük bir fırsat olduğunu vurguladı