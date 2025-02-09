Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, sosyal belediyecilik anlayışı ile kadınların sosyal yaşamla daha güçlü bir bağ kurmaları, toplumsal hayata katılımlarını sağlamak ve kentin tarihini tanıtmak amacıyla başlattığı Adım Adım Manisa projesi devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın ilçelerinde yaşayan kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve kentin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Adım Adım Manisa projesi, büyük ilgi görüyor.

Proje kapsamında, geçtiğimiz ay, Demirci’den 84, Gölmarmara’dan 75, Kırkağaç’tan 93, Kula’dan 95, Saruhanlı’dan 88, Selendi’den 96, Soma’dan 91, Turgutlu’dan 91 olmak üzere toplamda 703 kadın, Manisa’ya geldi. Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından karşılanan kadınlar, kahvaltı ikramının ardından Tıp Tarihi Müzesi ve Hafsa Sultan Camii’ni ziyaret ederek bu mekanların tarihsel önemi hakkında bilgi aldı. Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olan Muradiye Camii, gezi programının dikkat çeken durakları arasındaydı.

İlçelerden gelen kadınlar, Mevlevihane’de şehrin eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu. Ağlayan Kaya ve Dioramik Mesir Müzesi gibi mekanlar da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Masal Parkı ve Şehzadeler Park’taki minyatür eserler de büyük ilgi gördü. Programın öğleden sonraki bölümünde, Osmanlı Müzesi ve İrfan Meclisi gibi önemli kültürel noktalar ziyaret edildi. Keyifli bir gün geçiren kadın kafilesi, Manisa’nın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlediği gezilerle merkezde yaşayan kadınlar, ilçelerdeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etme fırsatı bulurken, kırsalda yaşayan kadınlar ise şehir merkezinin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı yakalıyor. Adım Adım Manisa projesinin yanı sıra geçtiğimiz ay Adım Adım Salihli ve Adım Adım Kula projelerinde de merkezde yaşayan 539 kadın, bu iki ilçenin tarihi ve turistik yerlerini keşfetme imkanı buldu.