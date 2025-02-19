Kocaeli'de Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’nin, okul mezunları ve öğrencileri arasındaki bağları güçlendirme ve öğrencilere rehberlik etme amacıyla düzenlediği söyleşi dizisinin ilk konuğu Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Ali Fuat Başgil SBL Mezunları ve Mensupları Derneği'nin söyleşisine lise öğrencilerinin yanı sıra okul mezunları da katıldı.

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de programda yer aldı.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Sosyal Bilimler Lisesi’nin kuruluşundan bugüne ilin en saygın okullarından biri olduğunu, mezunlarının başarıları ve gerçekleştirdiği etkinliklerle farklı bir eğitim kurumu olarak öne çıktığını vurguladı.

“Hukuk ve Adalet: Gençlerin Geleceği İçin Bir Yol Haritası” başlıklı söyleşide Selahaddin Menteş, gençlere sosyal bilimlerin, hukuk devletinin ve Anayasa’nın öneminden bahsederek yönlendirici tavsiyelerde bulundu. Okul öğrencilerinin çalışmalarını çok değerli bulduğunu belirten Menteş, mezunlar derneğinin projelerini ve faaliyetlerini de övgüyle değerlendirdi. Ayrıca, okulun ismini taşıyan Anayasa Profesörü Ali Fuat Başgil’i anarak onun hukuk alanındaki önemli çalışmalarını hatırlattı.

Soru-cevap bölümünde, öğrencilerin ve mezunların yönelttiği soruları nitelikli bulduğunu ifade eden Menteş, öğrencilerin adeta lisans seviyesinde bir ilgi ve meraka sahip olduklarını belirterek onlara başarılar diledi. Samimi ve sohbet havasında geçen söyleşide, katılımcılar program sonuna kadar Menteş’i ilgiyle dinledi. Hukuk okumak isteyen öğrenci sayısının fazlalığı dikkat çekerken, okul mezunlarının büyük çoğunluğunun hukuk alanında kariyer yaptığı ve çok sayıda hâkim, savcı ve avukat yetiştirdiği vurgulandı.

Söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Can Türkoğlu, Selahaddin Menteş’e katılımından dolayı teşekkürlerini sunarken, okulun öğrenci, öğretmen ve mezunlarının dayanışma içinde birçok başarıya imza atacağını belirterek, iş birliğiyle yeni projeler gerçekleştireceklerini söyledi. Denetim Kurulu Başkanı Cem Çatpınar ise, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle öğrencilere yönelik Ankara’da Anayasa Mahkemesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir gezi düzenleneceği müjdesini verdi.