Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri bir yandan yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışına karşı yolları açık tutarken bir yandan da araçları kara saplanarak mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişiyor.

KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ulaşımın zorlaştığı kırsal ve yayla yollarında yoğun mesai harcayan ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için teyakkuz halinde görev yapıyor.

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ekipleri, Kartepe Altıoluk Yaylası'na gezi amaçlı çıkan ve ana yoldan saparak araçları kara saplanan vatandaşlar olduğunun bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı, karda mahsur kalan araçları iş makineleriyle bulundukları yerden çıkararak güvenli bölgelere sevk etti. Vatandaşlar, Büyükşehir personeline teşekkür etti.

EKİPLERDEN KIŞ LASTİĞİ UYARISI

Büyükşehir yetkilileri, benzer durumların yaşanmaması için sürücülere kış lastiği kullanmalarını ve zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Öte yanda karla mücadele ekiplerinin 24 saat esasına göre sahada görev yaptığı ve ihtiyaç duyulan tüm noktalara anında müdahale edildiği bildirildi.