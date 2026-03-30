Ticaret Bakanlığı, piyasa düzenini bozan, haksız kazanç sağlayan ve vergi-rüsum ödememek için kanunları dolanan her türlü yasa dışı girişime karşı denetim ve yaptırım faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı. Özellikle hallerdeki çifte fatura ve düşük fiyat beyanı gibi usulsüzlüklere göz açtırılmayacağı vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, piyasa düzenini bozarak haksız kazanç elde etmeye yönelik her türlü yasa dışı girişimle mücadelede kararlı olduğunu bir kez daha duyurdu.

Bakanlık, 'Piyasa Düzenini Bozarak Haksız Kazanç Sağlamaya Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Girişime Karşı Denetim Ve Yaptırım Faaliyetlerini Kararlılıkla Sürdürmektedir' ifadesini kullandı.

Açıklamada özellikle, vergi, rüsum ödememek için kanun hükümlerini dolanmaya çalışan ve yasa dışı yollara başvuranlara karşı gerekli müdahalelerin yapıldığı ve yapılmaya da devam edeceğinin altı çizilirken, son dönemde özellikle sebze-meyve hallerinde tespit edilen çifte fatura, düşük fiyat beyanı ve eksik rüsum-stopaj uygulamalarına dikkat çekildi.

Bakanlık açıklamasında, bu tür usulsüzlüklerin hem kamu gelirlerinde kayba hem de piyasa dengesinin bozulmasına yol açtığını kaydetti.