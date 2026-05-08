Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen 'KO-MEK Yeniden Konumlandırma Tasarım Çalışmaları', daha üretken ve etkili bir KO-MEK hedefi doğrultusunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda düzenlenen 'Konsolidasyon Çalıştayı'nda' 8 farklı komite çalıştı.

KOCAELİ (İGFA) - KO-MEK'in yeni dönem hizmet yaklaşımını, merkez yapılanmasını, hedef kitle odaklı program tasarımını, operasyonel süreçlerini, iletişim dilini, teknolojik altyapısını ve izleme-değerlendirme sistemini bütüncül biçimde ele almak amacıyla yürütülen çalışma sürecinde, farklı başlıklarda oluşturulan stratejik tasarım komiteleri yoğun bir değerlendirme ve üretim süreci gerçekleştirdi.

Komite çalışmaları kapsamında KO-MEK'in mevcut hizmet yapısı analiz edildi, sahadan gelen ihtiyaçlar değerlendirildi ve yeni dönem için daha etkili, ölçülebilir ve hedef kitle odaklı bir hizmet modeli geliştirilmesine yönelik öneriler oluşturuldu.

DEĞERLENDİRME BİRLİKTE YAPILDI

Sürecin son aşamasında düzenlenen 'Konsolidasyon Çalıştayı' ile komite çıktıları birlikte değerlendirildi. Çalıştayda farklı komiteler tarafından geliştirilen öneriler bütüncül bir çerçevede ele alınarak, KO-MEK'in yeniden konumlandırılmasına yönelik temel stratejik başlıklar netleştirildi.

Çalıştay sonrasında gerçekleştirilen sertifika töreninde ise komite katılımcıları sertifikalarını Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç'tan aldı. Malkoç törende yaptığı konuşmada, 'Biz bir aileyiz ve bu aileyi daha da güçlendirip daha ileriye götürmek için sizin fikirlerinize ihtiyacımız vardı. Bize verdiğiniz tüm katkılar için teşekkür ederim' dedi. Törenle birlikte Stratejik Tasarım Komiteleri çalışma süreci resmen tamamlanmış oldu.

KO-MEK Yeniden Konumlandırma Tasarım Çalışmaları, bundan sonraki aşamada hazırlanacak 'Stratejik Yol Haritası Raporu' ile nihai hale getirilecek. Raporda komite çıktıları, çalıştay değerlendirmeleri, saha ihtiyaçları ve yeni dönem hizmet modeli bütüncül biçimde ele alınacak.

Hazırlanacak yeni yol haritası ile KO-MEK'in önümüzdeki dönemde daha hedef odaklı, erişilebilir, ölçülebilir ve toplumsal etki üreten bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.