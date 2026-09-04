Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Moda Akademisi, düzenlediği workshoplarla katılımcılara hem üretme hem de kendilerini geliştirme fırsatı sunmaya devam ediyor. Farklı tekniklerin uygulamalı olarak öğretildiği workshoplarda katılımcılar, kendi tasarımlarını ortaya çıkarırken moda ve tasarım alanındaki becerilerini de geliştiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Moda Akademisi'nde gerçekleştirilen 'Denimden Açan Düşler' workshopunda katılımcılar, Amerikan bezi çantalar üzerine uygulanan kadın büstü illüstrasyonlarını farklı tonlardaki denim kumaş parçalarıyla yeniden yorumluyor.

Kesme, yapıştırma ve katmanlama tekniklerinin kullanıldığı çalışmada katılımcılar, farklı denim parçalarını bir araya getirerek özgün tasarımlar oluşturuyor. Her bir çanta, katılımcısının hayal gücü ve yaratıcılığını yansıtan kişiye özel bir tasarıma dönüşüyor.

BİR FIRÇAYLA BAŞLAYAN HAYAL, MODAYA DÖNÜŞTÜ

Moda Akademisi'nin 'Denimden Açan Düşler' workshopuna katılan 14 yaşındaki Tuana Şeyma Demiral'ın sanatla başlayan yolculuğu, moda tasarımına uzanan ilham verici bir hikâyeye dönüşüyor.

Ortaokulu okul birincisi olarak tamamlayan Tuana'ya 3 yaşında genetik polinöropati tanısı konulmasının ardından doktorların yönlendirmesiyle resme yönelmesi, onun için hayatında yeni bir kapının açılmasını sağladı.

Küçük yaşlardan itibaren resim yaparak kendini geliştiren Tuana, zaman içinde ürettiği eserlerle iki ayrı kişisel sergi açarak çalışmalarını sanatseverlerle buluşturdu. Resimle kurduğu güçlü bağ, ilerleyen yıllarda çizime olan ilgisini beslerken moda tasarımına duyduğu merakı da beraberinde getirdi.



MODA TASARIMIYLA HAYALİNİ BÜYÜTÜYOR

Çizim çalışmalarına devam eden Tuana, Moda Akademisi'nde katıldığı 'Denimden Açan Düşler' workshopunda kendi hayalindeki tasarımı çantaya dönüştürmenin heyecanını yaşadı.

Denim kumaş parçalarını kullanarak kendi tasarımını oluşturan Tuana, yaşadığı deneyimi, 'Resim yapmanın hayatımda bu kadar büyük bir yer kaplayacağını hiç düşünmemiştim. Önce resim benim için bir uğraştı, sonra kendimi ifade ettiğim bir dünyaya dönüştü. Şimdi çizimlerimi ve hayallerimi modaya taşımak istiyorum. Burada kendi tasarımımı yaparken gerçekten çok mutlu oldum. Moda Akademisi'ni çok beğendim ve burada daha çok şey öğrenmek, kendimi geliştirmek istiyorum' sözleriyle anlattı.

KEÇEDE AÇAN PAPATYALAR

Bir diğer workshop olan 'Keçede Açan Papatyalar' ise katılımcıları el emeği ve tasarımın buluştuğu keyifli bir çalışmada bir araya getiriyor. Workshop kapsamında keçe çantalar, el yapımı papatya motifleriyle süsleniyor. Keçe kumaştan hazırlanan papatya motifleri kesilerek katmanlandırılıyor, şekillendiriliyor ve çanta üzerine uygulanıyor. Farklı süsleme teknikleriyle zenginleştirilen çalışmalar sonucunda katılımcılar, günlük yaşamda kullanabilecekleri şık ve özgün keçe çantalar hazırlıyor.

ÜRETEN KADIN, GÜÇLENEN GELECEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen çalışmalarla kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunulurken, üretim becerilerinin desteklenmesi ve ekonomik hayata daha güçlü şekilde katılmaları da hedefleniyor.

MODA AKADEMİSİ İLE YETENEKLERİNİZİ KEŞFEDİN

Moda Akademisi'nde gerçekleştirilen workshoplar yalnızca hobi ve el becerilerini geliştiren etkinlikler olmanın ötesinde, katılımcıların tasarım, üretim ve girişimcilik alanlarında kendilerini geliştirmelerine de katkı sağlıyor. Bu yönüyle Moda Akademisi, kadınların yeteneklerini keşfetmelerine, geliştirmelerine ve gelecekte istihdama yönelik yeni fırsatlar oluşturmalarına destek oluyor.