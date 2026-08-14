Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Diyadin, Patnos, Doğubayazıt, Taşlıçay ve Merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını doğrudan dinledi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Önder Bozkurt, ilgili kurum amirleriyle birlikte Diyadin, Patnos, Doğubayazıt, Taşlıçay ve Merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarını dinleyerek yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen buluşmalarda muhtarların ilettiği sorunlar ve öneriler tek tek ele alınırken, devam eden kamu hizmetlerinin yanı sıra önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar konusunda da istişarelerde bulunuldu.

Muhtarların vatandaş ile devlet arasındaki en önemli iletişim kanallarından biri olması, toplantıları yalnızca bir talep alma süreci olmaktan çıkararak katılımcı yönetim anlayışının önemli bir örneğine dönüştürüyor. Köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşların sorunlarının seçilmiş temsilcileri aracılığıyla doğrudan Valilik makamına taşınması, sorunların daha hızlı tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması açısından önem taşıyor.

SAHADAN GELEN TALEPLER KARAR SÜRECİNE TAŞINIYOR

Vali Önder Bozkurt'un kurum amirleriyle birlikte muhtarları birebir dinlemesi, kamu hizmetlerinin yalnızca kurum merkezlerinde belirlenen planlamalar doğrultusunda değil, sahadan gelen ihtiyaç ve talepler dikkate alınarak şekillendirilmesi anlayışını ortaya koyuyor.

Muhtarların köy ve mahallelerde vatandaşların karşılaştığı sorunları doğrudan aktarması sayesinde altyapıdan ulaşıma, kamu hizmetlerinden sosyal ihtiyaçlara kadar birçok başlığın ilgili kurumların gündemine daha hızlı taşınması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen toplantılar, Ağrı'da vatandaşın yönetime katılımını güçlendiren, yerel sorunların doğrudan karar vericilere ulaştırılmasını sağlayan ve kamu kurumları ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını güçlendiren bir yönetim modeli olarak dikkat çekiyor. Vali Bozkurt'un farklı ilçelerden gelen muhtarlarla sürdürdüğü temasların, vatandaşların beklentilerinin doğrudan alınması ve kamu hizmetlerinin sahadaki ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi açısından devam etmesi bekleniyor.