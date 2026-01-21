Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sağlıklı yaşam ve çevreci ulaşım vizyonu doğrultusunda Ordu genelinde hayata geçirilen bisiklet yollarına bir yenisi daha ekleniyor. Ünye ilçesinde hayata geçirilecek olan bisiklet yolu çalışması ile Ünye'deki bisiklet yolu uzunluğu 10 km'ye çıkıyor.

ORDU(İGFA) - Ordu Ünye ilçesinde 2021 yılında tamamlanan 4,5 km'lik bisiklet yolunun ardından yeni bir çalışma gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi bu çalışmanın devamı niteliğindeki Ünye Bisiklet Yolu 2.Etap çalışmasına başladı.

BİSİKLET YOLU 10 KM'YE ÇIKACAK

Ünye Bisiklet Yolu 2. Etap çalışması, Ünye Çamlık'tan başlayarak Gölevi Mahallesi (Hasan Bey Otele) kadar devam etmekte olan 3 km'lik mesafeyi kapsıyor. Mevcut yaya kaldırımı yanında yapılması planlanan çalışma ile birlikte toplamda bisiklet yolu 10 km'ye ulaşacak. Zemininde mevcut asfalt kaplama üzerine boya ve baskı beton yürüyüş yolu yapılacak. Hayata geçecek olan bisiklet yoluna aydınlatma elemanları ve kentsel donatı elemanları da yerleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı Bisiklet yolu yönetmeliğine uygun olarak hayata geçecek çalışma ile yol 2,4 metre genişliğinde olacak.

Yapılacak çalışma ile birlikte vatandaşların bisiklet kullanımını artırmak için koşulların uygun hale getirilmesi sağlanacak ve ilçe merkezinde ana ulaşım güzergahlarından biri olan Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan araç yoğunluğu azaltılacak. Bu sayede de çevre kirliliğinin de önüne geçilmesi sağlanacak.

ÜNYE ÇAMLIK'A YENİ YÜRÜYÜŞ YOLLARI

Öte yandan Ünye'nin ve Ordu'nun göz bebeği mekanlarından olan Çamlık'a da özel önem veren Büyükşehir Belediyesi, Ünye Çamlık'ta bulunan mevcut yürüyüş yoluna ek 1 km daha yürüyüş yolu yapacak. Proje kapsamında yapılacak bisiklet ve yürüyüş yolu güzergahı aydınlatma elemanları ve kentsel donatı elemanlarıyla zenginleştirilerek daha konforlu ve kullanılabilir hale getirilecek.