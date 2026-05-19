Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, göreve başlamasının ardından il genelindeki sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirmek amacıyla Patnos, Tutak ve Hamur ilçelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Patnos Devlet Hastanesi, yapımı devam eden Patnos Devlet Hastanesi Acil Yeni Hizmet Binası, Tutak'taki sağlık kuruluşları ve Hamur İlçe Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Acu, sağlıkta beklenen dönüşüm için sahadaki işleyişi, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

SAĞLIKTA SAHA DENETİMLERİ HIZ KAZANDI

Patnos Devlet Hastanesi ziyaretinde hastane birimlerini gezen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, tedavi gören hastalarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapımı devam eden Acil Yeni Hizmet Binası'nda da incelemelerde bulunan Acu, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sağlık personelleriyle de bir araya gelen Acu, çalışanların talep, görüş ve önerilerini dinleyerek hizmetlerin daha etkin ve kaliteli sunulmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Tutak ilçesinde de temaslarda bulunan Dr. Mehmet Acu, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarıyla görüştü. Sağlık çalışanlarına özverili görevlerinden dolayı teşekkür eden Acu, vatandaş memnuniyetini esas alan sağlık hizmetlerinin güçlenerek devam etmesi için sahadan gelen taleplerin önemli olduğunu vurguladı.

VATANDAŞLARLA KAHVEHANEDE BİR ARAYA GELDİ

Tutak programı kapsamında bir kahvehanede vatandaşlarla da bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, samimi bir ortamda vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinledi. Sağlık hizmetleri başta olmak üzere yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Acu, toplumla güçlü iletişimin sağlık hizmetlerinin planlanmasında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Hamur İlçe Devlet Hastanesi ziyaretinde ise hastane yöneticileri ve doktorlarla bir araya gelen Acu, hastanenin işleyişi, sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sağlık çalışanlarının taleplerini dinleyen Acu, vatandaşlara daha kaliteli, hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunulması için yatırımların, denetimlerin ve saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.