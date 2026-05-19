Kayseri Kocasinan Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu yıl ilk kez düzenlediği 'Gençlik Şöleni' ile gençleri coşku dolu bir atmosferde buluşturdu.

KAYSERİ (İGFA) - Yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şölenin bundan sonraki yıllarda geleneksel hâle geleceğini vurgulayarak gençlere yönelik yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen etkinlik, Yakut Mahallesi'ndeki Kadir Has Fuar Parkı'nda başladı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel şekilde bu şölenleri ve festivalleri yapmayı hedefliyoruz. Gençlerimizi sporla buluşturabilmek adına Kocasinan Spor Kulübümüzde farklı branşlarda faaliyetler yürütüyoruz. Kocasinan Akademi çatısı altında eğitim faaliyetleriyle, General Emir Uzay ve Havacılık Merkeziyle, Kocasinan Teknolojik İnovasyon Merkezi (KOCAFEST/Kocasinan IQ) ile teknolojiyle buluşmak isteyen gençlerimize destek oluyoruz' ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediyesinin hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür eden Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak sağlık, başarı ve huzur dolu bir gelecek temennisinde bulundu.

Etkinlik kapsamında gün boyu güç parkuru ve cornhole yarışmaları, spor, müzik, eğlence ve akşam saat 20.00'de Anadolu rock ve Türkçe rock müziğini kendine has tarzıyla icra eden Koray Haklı konseri yer alacak.