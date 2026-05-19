İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı 10. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali kapsamında düzenlenen 'Edebiyat İyileştirir Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması' için başvurular 22 Mayıs'ta başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nce yürütülen etkinlikle, gençlerin edebiyata ilgisinin artırılması ve yaratıcı ifade becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Türkiye genelinde lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada, katılımcılar şiir, öykü ve deneme türlerinde eserleriyle yer alabilecek. Tüm eserlerde 'Edebiyat İyileştirir' teması esas alınacak.

SONUÇLAR 30 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Yarışmada her kategoride dereceye giren katılımcılara ödül verilecek. Birincilik ödülü 30 bin TL, ikincilik ödülü 20 bin TL, üçüncülük ödülü 15 bin TL, mansiyon ödülü ise 10 bin TL olarak belirlendi. Yarışmaya başvurular 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar 30 Ağustos'ta açıklanacak. Ödüller ise 25-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Bu yılın seçici kurulunda; şiir kategorisinde Zeynep Uzunbay, Mavisel Yener ve Yusuf Alper, öykü kategorisinde Ferda İzbudak, Hüseyin Peker ve Polat Özlüoğlu, deneme kategorisinde ise Altay Ömer Erdoğan, Hülya Soyşekerci ve Ünal Ersözlü yer alıyor. Yarışmayla ilgili detaylı bilgi ve başvuru koşullarına izmir.art web sitesi üzerinden ulaşılıyor.